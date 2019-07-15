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15.07.2019, 11:57

Оппоплатформа - лидер джинсы в онлайн-СМИ регионов: инфографика

Оппоплатформа - лидер джинсы в онлайн-СМИ регионов: инфографика - Фото
Фото: pixabay.com

Самые низкие показатели джинсы в региональных онлайн-СМИ - в Хмельницкой (0,5% от общего количества материалов) и Ровенской (1%) областях

Наивысший уровень заказных предвыборных материалов среди региональных онлайн-медиа в период с 24 по 28 июня зафиксирован в Тернопольской, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщает Институт массовой информации.

"Снова в лидерах по заказным материалам Оппозиционная платформа/За життя. Очень интересный момент с Ровенской и Хмельницкой областями - что же с ними не так? У кого какие версии?" - пишут в ИМИ.

ОПЗЖ лидирует также как заказчик джинсы и в общенациональных СМИ.

Второе и третье место - Слуга народа Владимира Зеленского (7,5%) и Евросолидарность Петра Порошенко (6%).

На онлайн-медиа Винницкой области пришлась треть (36%) всех материалов с признаками заказа, что продвигали партию Украинская стратегия Гройсмана.

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Основные заказчики - местные кандидаты-мажоритарщики (48% от общего количества джинсы). Количество материалов с признаками черного пиара составило 5,5% от общего числа материалов с признаками заказа.

ИМИ проанализировал 27610 материалов на 220 популярных онлайн-СМИ в 22 областях. Исследование проведено при поддержке фонда развития СМИ от посольства США в Украине.

4 июля ИМИ показал, какие онлайн-СМИ дали больше всего джинсы в июне.

Читайте также: ИМИ: Пророссийские политсилы - основные заказчики джинсы в СМИ

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Теги: выборы, сми, инфографика, ими, джинса, пресса, заказной материал
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