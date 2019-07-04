Назвали основных заказчиков джинсы в онлайн-медиа в июне - ИМИ

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Накануне парламентских выборов уровень джинсы в общенациональных онлайн-медиа вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом накануне президентских выборов. За пять дней мониторинга эксперты ИМИ обнаружили 320 материалов с признаками заказа. Таковы результаты исследования политической джинсы, проведенного ОО Институт массовой информации в 13 популярных интернет-медиа.

Только 4% материалов с признаками политического заказа были маркированы как рекламные, однако эта маркировка не соответствовала закону Украины о рекламе (рубрики "Актуально", "Новости компаний", "Выборы" и т.д.).

Больше всего материалов с признаками заказа было обнаружено на сайте 112-го канала - 98 материалов, 93% этих материалов касались одной политической силы - Оппозиционной платформы - За життя.

По 48 материалов с признаками заказа в течение мониторингового периода разместили сайты "Знай.юа" и NewsOne.

Фото: imi.org.ua

Эксперты отметили, что на сайте NewsOne больше продвигалась партия Оппозиционная платформа - За життя, тогда как на "Знай.юa" активно поддерживали президента Владимира Зеленского и его партию Слуга народа, а также Анатолия Гриценко и Оппозиционная платформу - За життя.

37 материалов с признаками заказа выявлено на сайте РБК-Украина.

"Не было зафиксировано политических заказных материалов на сайтах Украинская правда, Новое время и Лига", - отмечается в сообщении.

Мониторинг проводился с 24 по 28 июня 2019 года в таких СМИ: Обозреватель, Знай.ua, 24-й канал, Гордон, Украинская правда, Новое время, УНИАН, Сегодня, ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, Лига. Выборка охватывает более 30 000 новостей.

2 апреля ИМИ сообщал, что лидером по количеству заказных материалов в онлайн-СМИ, по версии Института массовой информации, стала Оппозиционная платформа - За життя и ее кандидат в президенты Юрий Бойко.