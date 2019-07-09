ИМИ: Пророссийские политсилы - основные заказчики джинсы в СМИ

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Партия Оппозиционная платформа - За життя снова возглавила антирейтинг заказчиков материалов с признаками скрытой политической агитации в онлайн СМИ. Об этом сообщает Институт массовой информации.

По данным мониторинга, в пользу этой политсилы было размещено 48% общего количества материалов с признаками заказа в пяти из 13 проанализированных медиа.

Наиболее активно эту политическую силу освещали сайты 112 канала и Newsone, владельца которых, нардепа Тараса Козака, называют одним из ближайших соратников Виктора Медведчука, председателя политсовета этой партии.

Эксперты уточнили, что партия Батькивщина и ее лидер Юлия Тимошенко заняли второе место со значительным отрывом: в их пользу зафиксировано лишь 8% всех материалов с признаками заказа в онлайн-медиа.

"6% материалов с признаками заказа касались деятельности Оппозиционного блока, основными героями таких материалов были Борис Колесников, Владимир Буряк и Вадим Новинский. 5% материалов с признаками заказа пришлось на партию Слуга народа, в основном это были эмоциональные положительные образы Владимира Зеленского и его жены, информация о спортивных рекордах", - уточнили эксперты.

Мониторинг проводился с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа, полная выборка составила более 30 000 новостей.

13 июня 2019 года сообщалось, что, по данным ИМИ, не было зафиксировано заказных материалов на сайтах LIGA.net, Новое время, Украинская правда.

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