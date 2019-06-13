ИМИ назвал основных заказчиков джинсы в онлайн-медиа: инфографика

Фото: imi.org.ua

57% материалов с признаками политического заказа в национальных онлайн-медиа касались партии Оппозиционная платформа - За життя. Таковы результаты исследования политической джинсы, который провел Институт массовой информации.

По результатам мониторинга, общий уровень политической джинсы в онлайн-медиа уменьшился в 1,5 раза по сравнению с президентской предвыборной кампанией (163 материалы с признаками заказа в течение недели в июне против 249 материалов в течение недели в марте).

Только 5% материалов с признаками политического заказа были маркированы как рекламные, однако эта маркировка не соответствовала закону Украины о рекламе.

Практически все эти материалы были размещены на сайтах 112-го канала и канала Newsone.

Инфографика: imi.org.ua

На втором месте - материалы с признаками заказа в пользу президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа (11% материалов). Больше всего комплиментарных материалов в пользу президента было размещено на сайте Знай.ua. На третьем месте (6%) - Батькивщина и Юлия Тимошенко.

При анализе было зафиксировано 25 материалов с признаками "черного" пиара. По 30% таких материалов были направлены против Петра Порошенко и против Юрия Бойко, еще 20% - против Зеленского.

Больше политических материалов с признаками заказа было зафиксировано на сайтах 112-го канала (60), Знай.ua (28) и сайте телеканала Newsone (27).

Не было зафиксировано заказных материалов на сайтах Лига, Новое время,Украинская правда.

Мониторинг проводился с 3 по 7 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа Украины.

2 апреля ИМИ сообщал, что лидером по количеству заказных материалов в онлайн-СМИ, по версии Института массовой информации, стала Оппозиционная платформа - За життя и ее кандидат в президенты Юрий Бойко.