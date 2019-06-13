Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 17:22

ИМИ назвал основных заказчиков джинсы в онлайн-медиа: инфографика

ИМИ назвал основных заказчиков джинсы в онлайн-медиа: инфографика - Фото
Фото: imi.org.ua

По данным Института массовой информации, не было зафиксировано заказных материалов на сайтах Лига, Новое время, Украинская правда

57% материалов с признаками политического заказа в национальных онлайн-медиа касались партии Оппозиционная платформа - За життя. Таковы результаты исследования политической джинсы, который провел Институт массовой информации.

По результатам мониторинга, общий уровень политической джинсы в онлайн-медиа уменьшился в 1,5 раза по сравнению с президентской предвыборной кампанией (163 материалы с признаками заказа в течение недели в июне против 249 материалов в течение недели в марте).

Только 5% материалов с признаками политического заказа были маркированы как рекламные, однако эта маркировка не соответствовала закону Украины о рекламе.

Практически все эти материалы были размещены на сайтах 112-го канала и канала Newsone.

Инфографика: imi.org.ua

На втором месте - материалы с признаками заказа в пользу президента  Владимира Зеленского и его партии Слуга народа (11% материалов). Больше всего комплиментарных материалов в пользу президента было размещено на сайте Знай.ua. На третьем месте (6%) - Батькивщина и Юлия Тимошенко.

При анализе было зафиксировано 25 материалов с признаками "черного" пиара. По 30% таких материалов были направлены против Петра Порошенко и против Юрия Бойко, еще 20% - против Зеленского.

Больше политических материалов с признаками заказа было зафиксировано на сайтах 112-го канала (60), Знай.ua (28) и сайте телеканала Newsone (27).

Не было зафиксировано заказных материалов на сайтах Лига, Новое время,Украинская правда.

Мониторинг проводился с 3 по 7 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа Украины.

2 апреля ИМИ сообщал, что лидером по количеству заказных материалов в онлайн-СМИ, по версии Института массовой информации, стала Оппозиционная платформа - За життя и ее кандидат в президенты Юрий Бойко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, юлия тимошенко, юрий бойко, сайты, джинса, Опозиційна платформа - За життя
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 