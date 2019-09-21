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В Слуге народа заявили, что "ценности" Украины не совпадают с ЕС

В Слуге народа заявили, что "ценности" Украины не совпадают с ЕС - Фото
Ирина Верещук (фото - facebook.com/vereshchuk.ukraine)
21.09.2019, 22:23

Ирина Верещук высказала мысль, что европейские "ценности" сейчас "сильно дискутируются" в самой Европе

Депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что Украина должна защищать "свои ценности, которые в Европе давно размыты", очевидно имея в виду вопросы так называемых традиционных ценностей: семьи и религии. Об этом она сказала в эфире 112 Украина.

Верещук считает, что Украина может учиться у Евросоюза децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, "но все-все под копирку к нам – нет".

"Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять, и которые в Европе давно размыты", - заявила Верещук.

Она считает, что нельзя сравнивать Украину ни с какой другой страной.

Депутат от Слуги народа также высказала мысль, что европейские ценности сейчас "сильно дискутируются". "Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - убеждена депутат.

15 сентября представители ультраправой организации Фрайкор, исповедующей "традиционные ценности", устроили "охоту" на участников ХарьковПрайда-2019 в центре города. В результате нападений двух людей забрали сотрудники скорой помощи.

В ноябре 2018 года в Киеве возле станции метро Университет члены праворадикальных организаций и сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей. При этом они избили канадского журналиста Майкла Колборна.

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Слуга народа евросоюз традиционные ценности ирина верещук
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