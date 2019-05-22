Советник Зеленского: Идеология Слуги народа - либертарианство

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Советник президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что основой идеологии партии Слуга народа является либертарианство. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства", - сказал Стефанчук.

На уточняющий вопрос журналиста, знает ли Зеленский, что это такое, Стефанчук ответил: "Конечно. Мы с этого начали формировать наши с ним отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями".

Либертарианство - термин, которым обозначается спектр политических философий, продвигающих идею индивидуальной свободы и минимизации размера государственного аппарата.

Один из идеологов либертарианства, американский экономист Мюррей Ротбард в своей книге "Власть и Рынок. Правительство и Экономика" пишет, что часть либертарианцев рассматривают такие формы государственного вмешательства, как налогообложение и вмешательство государства в экономику, как примеры кражи и грабежа, и поэтому выступают за их отмену.

Защита граждан от насилия, по их мнению, должна осуществляться частными охранными агентствами, а помощь неимущим должна осуществляться на основе благотворительности

В ряде стран есть либертарианские партии, которые выдвигают кандидатов на политические должности. В США Либертарианская партия была создана в 1972 году и является третьей по величине американской политической партией.