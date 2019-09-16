Избиения и взрывы. Столкновения после ХарьковПрайд-2019: видео

Представители ультраправой организации Фрайкор устроили "охоту" на участников ХарьковПрайд-2019 после завершения Марша равенства в центре города, передает Hromadske.

В результате нападений двух людей забрали сотрудники скорой помощи.

Как передает Vgorode.kh, молодые люди в футболках Фрайкора избили 17-летнего юношу в парке Шевченко. На видео видно, как его, предположительно участника марша равенства, преследуют около 20 человек, которые сбивают его с ног и начинают избивать.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

По информации IT-sector Харьков, нападение произошло и на площади Свободы перед началом прайда.

Фото з нападу біля намету Все для перемоги перед самим прайдом pic.twitter.com/MjfluTwLi7 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Столкновения правых активистов и правоохранителей начались на перекрестке улиц Сумской и Гиршмана, сообщает News Room. После того, как прогремел взрыв, силовики погнались за присутствующими на месте представителями организации. Те, в свою очередь, отступили к правлению СБУ и начали бросать в правоохранителей бутылки и пузырьки с зеленкой.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Вскоре полиция начала задерживать нападавших у их офиса на улице Рымарской. Об этом сообщили сами радикалы в своем Instagram. Они называют задержания безосновательными и обещают собраться на акцию протеста под ГУ Нацполиции области сегодня в 16:00.

Столкновение на Рымарской (Видео: HA Nna)

В отделе коммуникации полиции области сообщили, что всего за вчерашний день были задержаны 17 человек. Правоохранители открыли два уголовных дела по ч. ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). На 17-летнего юношу, который предположительно кидал камни в участников прайда, составлен админпротокол. В полиции также начали расследовать избиение парня в парке Шевченко.

Справка. Вчера на площади Свободы в Харькове прошел самый массовый ЛГБТ-мероприятие в истории города. Организаторы сообщают, что мероприятие посетили около 3000 человек. В то же время на другой стороне площади параллельно проходила акция сторонников "традиционных ценностей". В ней участвовали представители организаций Фрайкор, Традиция и порядок, а также Правый сектор.

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