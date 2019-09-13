Атака на ЛГБТ ивент в Харькове: пострадал экс-нардеп – видео

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ЛГБТ-активистам все равно удалось провести мероприятие

12 сентября неизвестные пытались сорвать мероприятие ХарківПрайд, которое проходило в Харьковском литературном музее. Об этом сообщает UA:Харків.

Так, перед началом лекции "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи" к музею пришли около десяти юношей в футболках с символикой Правого сектора и ГО Фрайкор.

По словам одного из организаторов лекции Анны Шарыгиной, мужчины пытались сорвать проведение лекции.

Георгий Тарасенко, который представляет Фрайкор, попытки срыва отрицает. Говорит, что его соратники не блокировали вход в музей, а "пришли подискутировать".

Во время "дискуссии" неизвестные облили зеленкой автора лекции, общественного деятеля и экс-нардепа Олеся Дония, а также одного из участников мероприятия.

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Олесь Доний (справа) и пострадавший участник ивента (слева) после атаки (Фото: UA: Харків)

Вскоре на место прибыли около 20 полицейских. Они оградили оппонентов по "дискуссии" кордоном.

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Полиция разделила стороны конфликта (Фото: UA:Харків)

Лишь после этого началась лекция. Она прошла во дворе литмузея. Примечательно, что представитель Фрайкора остались и слушали спикера из-за спин правоохранителей.

Участников конфликта не задерживали. Никто из пострадавших писать заявления в полицию не стал.

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Теги: Харьков, фото, видео, правый сектор, лгбт, прайд, Олесь Доний, Харьков прайд, фрайкор, литмузей
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