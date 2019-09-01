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01.09.2019, 11:25

Как прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видео

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Как прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видео
Как прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видео
Как прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видеоКак прошел Одесса-Прайд 2019: фоторепортаж, видео

Полиция составила три админпротокола за мелкое хулиганство

Во время шествия участников акции Одесса-Прайд 2019, которая прошла вчера в центре города, удалось избежать столкновений между участниками и противниками. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались. Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать", - отметили в  пресс-службе.

В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). В полиции уточнили, что других правонарушений не было допущено.

  • 27 июля в столице Германии проходил 41-й Christopher Street Day – парад представителей сексуальных меньшинств.

Фото: dumskaya.net

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Теги: фото, видео, Одесса-Прайд 2019
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