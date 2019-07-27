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27.07.2019, 18:36

В Берлине проходит традиционный парад ЛГБТ: фоторепортаж

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По оценкам организаторов, участие в Берлинском прайде принимают до миллиона человек

В столице Германии сегодня, 27 июля, проходит 41-й Christopher Street Day – парад представителей сексуальных меньшинств, передает Укринформ.

По оценкам организаторов, участие в Берлинском прайде принимают до миллиона человек, почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Яркие колонны стартовали после полудня на Кудаме, во второй половине дня они планируют, преодолев 6,5 км добраться до Бранденбургских ворот, где уже накануне были установлены концертная трибуна и палатки с напитками и закусками.

Лозунг нынешнего прайда – "Стоунволл 50 - Каждое восстание начинается с твоего голоса" - в честь тех, кто 50 лет тому назад противостоял власти, оказывавшей притеснения ЛГБТ-сообщества.

Отмечается, что первый в ФРГ Christopher Street Day состоялся в 1979 году.

В Германии однополые браки были узаконены в 2017 году. На тот момент в стране было зарегистрировано около 53 тыс однополых гражданских партнерств.

Читайте также: Грузия. ЛГБТ-прайд вновь отменили из-за угроз

Фото: ЕРА

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Теги: берлин, лгбт, прайд
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