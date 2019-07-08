Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 11:12

Грузия. ЛГБТ-прайд вновь отменили из-за угроз

Грузия. ЛГБТ-прайд вновь отменили из-за угроз - Фото
Марш равенства в Киеве (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Причиной отмены акции в Тбилиси стали угрозы

Акция, которую представители ЛГБТ-движения Грузии собирались провести в понедельник в Тбилиси у здания МВД страны, не состоится. Об этом сообщил журналистам один из лидеров организации Тбилиси прайд Георгий Табагари, сообщает Грузия Online.

"Мы не будем проводить акцию у здания МВД, так как это связано с угрозами в адрес членов нашей организации", - сказал Табагари.

Лидер Тбилиси прайда заявил, что он и его сторонники не отказываются от Марша достоинства.

С утра в понедельник у зданию МВД собралось несколько десятков радикально настроенных мужчин, которые сообщили, что не допустят проведения "аморального" мероприятия.

"Накануне патриархия Грузии заявила что "недопустимо пропагандировать содомский грех", но при этом призвала не проявлять насилие в отношении представителей ЛГБТ", - отмечается в сообщении.

 23 июня во время Марша равенства, который состоялся в Киеве, никто не пострадал.

Читайте также: Восьмитысячный КиевПрайд: как это было - фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: тбилиси, Георгий Табагари, марш достоинства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 