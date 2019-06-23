Восьмитысячный КиевПрайд: как это было - фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства.

Мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества проводится в столице уже несколько лет.

В этом году в КиевПрайде приняла участие колонна военных и волонтеров - около 30 человек. Всего, по данным организаторов, было более 8000 человек.

Марш прошел мирно. Нацполиция сообщила, что в ходе мероприятия не было ни задержаний, ни пострадавших.

Но один эксцесс все же был. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что на акцию против КиевПрайда планировали пронести презервативы с фекалиями и забросать ими участников и правоохранителей.