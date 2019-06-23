Во время Марша равенства никто не пострадал - Нацполиция

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Во время Марша равенства, который сегодня состоялся в Киеве, никто не пострадал. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге.

"Полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств. То есть во время проведения мероприятия никого задержано не было", - рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

Задержание мужчины, который пытался сорвать КиевПрайд в самом начале, он назвал превентивным мероприятием. Возможно, на задержанного составят административный протокол.

Количество правоохранителей, которые обеспечивали правопорядок, представители МВД не назвали, но Князев отметил, что Нацполиция задействовала гораздо меньше личного состава, чем в прошлом году.

Организаторы марша сообщили в Facebook, что в этом году в нем приняли участие более 8000 человек, тогда как в прошлом - около 5000.