Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.06.2019, 12:25

Во время Марша равенства никто не пострадал - Нацполиция

Во время Марша равенства никто не пострадал - Нацполиция - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нацполиция задействовала гораздо меньше личного состава, чем в прошлом году, отметил ее глава Сергей Князев

Во время Марша равенства, который сегодня состоялся в Киеве, никто не пострадал. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге.

"Полиция совместно с Национальной гвардией обеспечивала достаточное количество сил и средств. То есть во время проведения мероприятия никого задержано не было", - рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

Задержание мужчины, который пытался сорвать КиевПрайд в самом начале, он назвал превентивным мероприятием. Возможно, на задержанного составят административный протокол.

Количество правоохранителей, которые обеспечивали правопорядок, представители МВД не назвали, но Князев отметил, что Нацполиция задействовала гораздо меньше личного состава, чем в прошлом году.

Организаторы марша сообщили в Facebook, что в этом году в нем приняли участие более 8000 человек, тогда как в прошлом - около 5000.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киевпрайд, марш равенства, Нацполиция, сергей князев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 