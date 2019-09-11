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11.09.2019, 17:11

Резиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фото

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Резиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фото
Резиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фото
Резиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фотоРезиновая женщина. "Война" стрит-арт художников в Харькове: фото

Харьковчане наблюдают за одним из самых интересных арт-процессов в городе за последние несколько лет

На стенах харьковских зданий началось противостояние двух художников: известного среди местных жителей Гамлета и его антагониста Zloy Bosch. Об этом сообщает в Twitter Х**вый Харьков.

Zloy Bosch начал иронично апгрейдить зачастую мрачные работы своего визави, рисуя поверх его граффити. Все чаще возле черно-белых картин Гамлета стал появляться желтый цыпленок от Zloy Bosch. 

Так, в ночь 10 сентября цыпленок появился на самокате Гамлета. Он держит в руках надувную секс-куклу и напевает: "Эрон-дон-дон".

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Фото: zloy_bosch/Instagram

На граффити Гамлета была надпись: "Самокат – не средство перемещения, а черта характера". Zloy Bosch ответил: "Резиновая женщина – это не средство самоудовлетворения, а способ взаимодействия с миром".

На утро Гамлет закрасил граффити полностью.

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Фото: Х*евый Харьков/Twitter

Подлинной причины противостояния не известно.

Zloy Bosch написал в Instagram, что мэр Харькова Геннадий Кернес якобы запретил его работы (в посте Zloy Bosch использовал "лудший" - так иногда называют Кернеса харьковчане). Поэтому он собирается рисовать на «черно-белых стенах» - работах Гамлета.

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Фото: zloy_bosch/Instagram

Гамлет ситуацию пока не комментирует.

Примечательно, что это уже не первый скандал Гамлета. Около года назад его граффити с плечиками "Тремпель" зарисовали жители ближайшего дома. Это вызвало возмущение харьковчан, о чем они начали писать на этой же стене. Впоследствии это здание в народе назвали "стеной с*ача".

Чем закончится нынешнее противостояние – неизвестно. А пока харьковчане наблюдают за одним из самых интересных арт-процессов в городе за последние несколько лет.

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Теги: стрит-арт, Харьков, фото, искусство, граффити, современное искусство, гамлет, босх, zloy bosch
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