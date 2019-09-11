Всего $284 млн. Cамый провальный фильм в истории Голливуда: видео

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"Джон Картер" от студии Disney стал самым провальным фильмом в прокате за всю историю Голливуда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По их информации, фильм собрал в прокате всего $284 млн. При этом в Disney потратили $263,7 млн на производство картины и около $100 млн на маркетинговые услуги. Помимо этого отсутствует информация о расходах, связанных с прокатом фильма.

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Русскоязычный трейлер фильма "Джон Картер" (Видео: Трейлеры к фильмам/YouTube)

Журналисты подсчитали, что общий убыток киностудии может достигать $200 млн. Для того чтобы фильм окупился производителям необходимо было собрать вдвое большую сумму во время проката картины.

В сюжете фильма рассказывается о ветеране Гражданской войны в США, который попал на Марс и участвует там в противостоянии двух марсианских городов.

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