Кино. Тизер военной драмы об аннексии Крыма "Черкассы" - видео

Компания MMD UA опубликовала на YouTube-канале трейлер украинского художественного фильма "Черкассы. Последний корабль в Крыму".

Фильм рассказывает историю об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими оккупационными войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма.

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В ленте показаны события на тральщике "Черкассы", экипаж которого проходит обучение во время того, как экс-президент Виктор Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают "зеленые человечки". Начинается оккупация Крымского полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян.

"Черкассы", вместе с другими кораблями украинского флота, заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами.

Украинские корабли сдаются один за другим и только экипаж "Черкасс" сопротивляется и продолжает отважную, хотя и безнадежную, борьбу с врагом.

Кинолента создана при поддержке Госкино.

Режиссер фильма - Тимур Ященко.

Официально съемки начались 18 апреля 2017 года.

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