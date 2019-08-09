Кино. Появился трейлер сиквела "Добро пожаловать в Зомбилэнд"

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Премьера комедийного трэш-хоррора ожидается в Украине осенью 2019 года

B&H Film Distribution Company опубликовали на YouTube-канале украинский трейлер второй части комедийного ужастика "Зомбилэнд-2: Двойной выстрел".

Компания-производитель фильма - Columbia Pictures.

В фильме рассказывается история о группе людей, которая выживает в условиях эпидемии вируса, превратившего людей в зомби. Команда путешествует по Америке, убивая живых мертвецов. 

Как заявляют создатели фильма, во второй части команда столкнется с новым видом зомби, которым она должна будет противостоять. Новые зомби объединяются в группы и быстро передвигаются по городам, превращая их в пустыню. Помимо борьбы с зомби, друзьям придется решать споры и нарастающие проблемы, возникающие внутри их группы. 

Съемки второй части ужастика начались в феврале 2016 года. 

Премьера в Украине запланирована на 24 октября.

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Теги: кино, трейлер, зомбилэнд 2
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