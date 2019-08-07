Появился новый трейлер анимационной комедии "Семейка Аддамс"

Компания B&H Film Distribution Company опубликовала в сети украинский трейлер анимационной комедии "Семейка Аддамс".

"Самая известная в мире готическая семейка на большом экране в адово-драйвовой анимационной комедии. Думаешь, твои родственники странные, от которых дергается глаз, а кто-то напоминает монстра? Мелочи! Крутые и жуткие Адамсы заставят тебя изменить мнение!", - сказано в описании к трейлеру.

В Украине мультфильм выйдет 24 октября 2019-го.

Как ранее сегодня сообщалось, американский телеканал The CW опубликовал кадры и постеры к первому сезону сериала "Batwoman" из вселенной DC.

Читайте также: Кино. Дуэйна "Скалу" Джонсона позвали в продолжение "Дэдпула"