Появился новый трейлер анимационной комедии "Семейка Аддамс"

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В Украине мультфильм выйдет 24 октября 2019-го

Компания B&H Film Distribution Company опубликовала в сети украинский трейлер анимационной комедии "Семейка Аддамс".

"Самая известная в мире готическая семейка на большом экране в адово-драйвовой анимационной комедии. Думаешь, твои родственники странные, от которых дергается глаз, а кто-то напоминает монстра? Мелочи! Крутые и жуткие Адамсы заставят тебя изменить мнение!", - сказано в описании к трейлеру.

В Украине мультфильм выйдет 24 октября 2019-го.

Как ранее сегодня сообщалось, американский телеканал The CW опубликовал кадры и постеры к первому сезону сериала "Batwoman" из вселенной DC.

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Теги: трейлер, мультфильм, семейка адамс
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