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Кино. Дуэйна "Скалу" Джонсона позвали в продолжение "Дэдпула"

Кино. Дуэйна "Скалу" Джонсона позвали в продолжение "Дэдпула" - Фото
Дуэйн Джонсон: Фото: скриншот из видео TheRock/YouTube
07.08.2019, 13:04

Создатель Дэдпула Роб Лайфилд сделал приглашение "Скале" через пост в Instagram

Создатель Дэдпул и художник комиксов Marvel Роб Лайфилд опубликовал в Instagram пост, в котором в шуточной форме пригласил известного актера Дуэйна Джонсона под псевдонимом "Скала", принять участие в съемках новой части фильма "Дэдпул". 

"Дорогой Дуэйн Джонсон. Учитывая отзывы фанов о выдающейся химии между вами и нашим общим приятелем, я считаю ваше присоединение к вселенной Marvel в роли Гаррисона Кейна абсолютно логичным шагом для вас", - написал в социальной сети Лайфилд.

Под "общим приятелем" художник имел ввиду актера Райана Рейнольдса, который снялся в нескольких эпизодах нового "Форсажа: Хоббс и Шоу" со "Скалой". 

Дуэйн Джонсон ответил Лайфилду в Twitter, написав: "Дорогой Роб, спасибо, амиго. Это правда, в "Хоббс и Шоу" у меня безумно выдающаяся химия с нашим общим приятелем".

Дэдпул - вымышленный персонаж, антигерой комиксов издательства Marvel, созданный художником Робом Лайфилдом и писателем Фабианом Нициезо. Первая часть комедийного фантастического боевика вышла в 2016 году под режиссурой Тима Миллера.

Следующая часть "Дэдпул - 3" должна появиться на экранах в 2020 году. 

5 августа стало известно, что принца Чарльза пригласили сняться в новой части фильма о Джеймсе Бонде. 

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Дуэйн Джонсон дэдпул Райан Рейнольдс
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