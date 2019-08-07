Кино. Дуэйна "Скалу" Джонсона позвали в продолжение "Дэдпула"

Дуэйн Джонсон: Фото: скриншот из видео TheRock/YouTube

Создатель Дэдпул и художник комиксов Marvel Роб Лайфилд опубликовал в Instagram пост, в котором в шуточной форме пригласил известного актера Дуэйна Джонсона под псевдонимом "Скала", принять участие в съемках новой части фильма "Дэдпул".

"Дорогой Дуэйн Джонсон. Учитывая отзывы фанов о выдающейся химии между вами и нашим общим приятелем, я считаю ваше присоединение к вселенной Marvel в роли Гаррисона Кейна абсолютно логичным шагом для вас", - написал в социальной сети Лайфилд.

Под "общим приятелем" художник имел ввиду актера Райана Рейнольдса, который снялся в нескольких эпизодах нового "Форсажа: Хоббс и Шоу" со "Скалой".

Дуэйн Джонсон ответил Лайфилду в Twitter, написав: "Дорогой Роб, спасибо, амиго. Это правда, в "Хоббс и Шоу" у меня безумно выдающаяся химия с нашим общим приятелем".

Дэдпул - вымышленный персонаж, антигерой комиксов издательства Marvel, созданный художником Робом Лайфилдом и писателем Фабианом Нициезо. Первая часть комедийного фантастического боевика вышла в 2016 году под режиссурой Тима Миллера.

Следующая часть "Дэдпул - 3" должна появиться на экранах в 2020 году.

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