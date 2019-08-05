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Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - Фото
Принц Чарльз (фото - ЕРА)
05.08.2019, 14:46

Журналисты со ссылкой на свой источник сообщают, что принца уговаривают сняться в новом фильме с Крейгом в главной роли

Принца Чарльза, сына королевы Елизаветы, пригласили сняться в продолжении Бондианы, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к съемочной группе.

Несколько недель назад принц Чарльз посетил съемочную группу и встретился с актером Дэниелом Крейгом. Тогда ему и предложили сняться в камео.

Источник издания сказал, что авторам фильма понравилась идея снять в фильме принца, который "является воплощением всего британского, идеально подходит для роли камео, и поклонники Бонда по всему миру будут в восторге".

Принц Чарльз пока не сообщил о своем решении, а представители съемочной группы "отчаянно пытаются его уговорить", уточнил источник журналистов.

2 августа сообщалось, что главные роли в сериале по роману "Противостояние" Стивена Кинга сыграют Эмбер Херд ("Аквамен") и Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). 

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кино принц чарльз джеймс бонд
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