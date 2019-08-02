Кино. "1917" с Камбербэтчем в главной роли: трейлер

Вышел трейлер фильма "1917", в котором одну из главных ролей исполнит Бенедикт Камбербэтч, а за съемку фильма отвечает не менее культовый режиссер Сэм Мендес. Трейлер на YouTube-канале опубликовали Universal Pictures.

Предварительная премьера фильма назначена 25 декабря 2019 года, а в широком прокате картину можно будет увидеть уже в январе 2020 года.

Сюжет фильма расскажет о событиях одного дня Первой мировой войны от лица двух молодых британских солдат - Шофилда и Блейка, которым поручили важное задание: пересечь вражескую территорию и донести сообщение о том, что может остановить смертельную атаку противника.

Съемки фильма начались в апреле 2019 года, а еще в июне 2018 года стало известно, что за них возьмется компания Стивена Спилберга Ambilin Partners. Съемки фильма проходят недалеко от Стоунхенджа на равнине Солсбери, а часть картины отсняли в Глазго.

Ранее стала известна дата выхода пятой части культового приключенческого фильма "Индиана Джонс".

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