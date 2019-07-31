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Кино. Стала известна дата выхода пятой части "Индиана Джонс"

Кино. Стала известна дата выхода пятой части "Индиана Джонс" - Фото
Фото: скриншот из видео
31.07.2019, 17:27

Режиссером пятой части культового приключенческого фильма будет Стивен Спилберг

Пятую часть приключенческого фильма "Индиана Джонс" начнут снимать в апреле 2020 года, а премьера должна состояться в июле 2021 года. Об этом пишет Maxim

Режиссером пятой части фильма по-прежнему останется Стивен Спилберг, а роль главного героя традиционно исполнит Хариссон Форд, который отметил в этом году 77-летие. 

Издание сообщает, что изначально старт съемок планировался на апрель 2019 года, однако у создателей фильма появились трудности с написанием сценария, что привело к переносу даты на 2020 год. 

Пятая часть приключенческого боевика станет первым фильмом, в котором в разработке сценария не примет участие Джордж Лукас. Он выступит в роли исполнительного продюсера картины.

Джордж Лукас придумал персонажа Индиану Джонса в 1973 году. 

В фильме Индиана Джонс представляет из себя собирательный образ охотников за сокровищами из фильмов и литературы 1930-х годов. 

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Стивен Спилберг индиана джонс джордж лукас
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