Кино. Выйдет пятый сезон сериала "Острые козырьки": трейлер

Телеканал BBC опубликовал трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки". Трейлер появился на YouTube телеканала.

В сериале описывается деятельность одного из британско-цыганских преступных кланов, действующих в городе Бирмингем в 1920-е годы. Группировка получила название "острые козырьки" из-за того, что ее члены вшивали заточенные лезвия в козырьки своих кепок.

Как заявляют создатели сериала, в новом сезоне Британия вместе со всем миром погрузилась в хаос из-за финансового кризиса 1929 года. Когда к Томми - предводителю банды, ставшему членом парламента, обращается политик с "особенным" видением Великобритании, он понимает, что его ответ повлияет не только на будущее собственной семьи, но и целой страны.

Личная история "острых козырьков" и семьи Томми Шелби будет вплетаться в политическую ткань Великобритании и Европы конца 1920-х — начала 1930-х годов. Лидер группировки столкнется с самыми темными силами.

Сценарист Стивен Найт заявил, что 5 сезон не будет последним, потому что в BBC ведутся переговоры о том, чтобы снять больше сезонов.

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