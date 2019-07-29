"Однажды в Голливуде" побил рекорд по сборам в первый уик-энд

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Фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд проката собрал рекордные $40,35 млн, сообщается на Box Office Mojo.

В киноленте снялись звезды Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

В Украине фильм выйдет в прокат 15 августа.

Рекорд предыдущих фильмов Тарантино по сборам - $38 млн ("Бесславные ублюдки" в 2009-м).

Тем временем, киноадаптация "Короля Льва" вторые выходные на первом месте по кассовым сборам: ремейк собрал уже $75,5.

22 июля американская телесеть HBO опубликовала трейлер сериала "Екатерина Великая" – "о громком политике и монархе", правившем в Российской империи в 18 веке.