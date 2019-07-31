Кино. Вышел трейлер фильма о кинотитане Вайнштейне

Украинская кинокомпания Артхаус Трафик опубликовала украинский трейлер фильма "Вайнштейн" о "ярком взлете и падении кинотитана" Харви Вайнштейна. Видео опубликовано в YouTube.

В Украине фильм выйдет в прокат с 22 августа. Производство – США, режиссер – Урсула Макфарлейн.

"Сюжет ленты рассказывает, как Вайнштейн расширял свое влияние в течение десятилетий. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты размышляют над общественным восприятием Вайнштейна как провидца, детально описывая его безжалостные попытки сохранить свою власть под угрозой серьезного скандала", - сказано в описании к фильму.

Ранее сегодня сообщалось, что британский актер, звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч озвучит персонажа в мультфильме.

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