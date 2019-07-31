Кино. Бенедикт Камбербэтч озвучит персонажа в детском мультфильме

Бенедикт Камбербэтч (фото - ЕРА)

Британский актер, звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч озвучит персонажа в мультфильме "Тигр, который пришел пить чай", сообщает The Guardian.

Это - знаменитое произведение писательницы Джудит Керр, опубликованное в 1968 году. Сделав мультфильм по его мотивам, авторы решили почтить память писательницы, которая скончалась в мае 2019 года. Получасовой анимационным фильм покажут на британском телевидении к Рождеству.

30 июля сообщалось, что вышел трейлер фильма Вацлава Маргоула "Окрашенный птенец" по одноименному бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского.

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