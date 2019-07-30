Мстители: Финал. Опубликована удаленная сцена с Тони Старком

Постер: Marvel

Далее в тексте рассказывается, чем закончился фильм "Мстители: финал". Тем, кто еще не смотрел картину, но планирует это сделать, рекомендуем не читать нижеследующий текст

Одну из сцен, которую вырезали из финальной версии блокбастера "Мстители: Финал", опубликовало издание USA Today.

В этом эпизоде показано, как на поле битвы умирает от ран, пожертвовавший собой во время сражения с Таносом, Железный человек - Тони Старк (актер Роберт Дауни-младший). Он прощается с Пеппер, а все герои опускаются на колено, отдавая ему дань уважения.

Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали, что это сцена получилась замечательной, но ее снимали до эпизода с похоронами Железного человека, которые, по их словами, получились еще более эмоциональными. Поэтому одной из сцен решили пожертвовать.

22 июля сообщалось, что фильм "Мстители: Финал" собрал в прокате по всему миру $2,79 млрд и стал самым кассовым фильмом в истории. Картина Джеймса Кэмерона "Аватар", которая удерживала рекорд по мировым кассовым сборам в течение десяти лет, сейчас на втором месте с суммой сборов $2,789 млрд.