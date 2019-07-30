Вышел трейлер фильма по бестселлеру Ежи Косинского: видео

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Премьера фильма "Окрашенный птенец" состоится в рамках главного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля

Госкино опубликовало трейлер фильма Вацлава Маргоула "Окращенный птенец" по одноименному бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского. Трейлер опубликован в YouTube.

Фильм снят при поддержке украинского Госкино.

Мировая премьера картины состоится в рамках главного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который ежегодно проходит в конце августа-начале сентября.

29 июля сообщалось, что фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд проката собрал рекордные $40,35 млн.

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Теги: кино, окрашенный птенец, ежи косинский
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