Вышел трейлер фильма по бестселлеру Ежи Косинского: видео

Госкино опубликовало трейлер фильма Вацлава Маргоула "Окращенный птенец" по одноименному бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского. Трейлер опубликован в YouTube.

Фильм снят при поддержке украинского Госкино.

Мировая премьера картины состоится в рамках главного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который ежегодно проходит в конце августа-начале сентября.

29 июля сообщалось, что фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд проката собрал рекордные $40,35 млн.