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Кино. Кто, кроме Мэрилина Мэнсона, снимется в экранизации Кинга

Кино. Кто, кроме Мэрилина Мэнсона, снимется в экранизации Кинга - Фото
Эмбер Херд (фото - EPA)
02.08.2019, 11:40

Звезды "Аквамена" и "Мира Дикого Запада" снимутся в сериале по роману Кинга "Противостояние"

Главные роли в сериале по роману "Противостояние" Стивена Кинга сыграют Эмбер Херд ("Аквамен") и Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). Об этом сообщает TV Guide.

Ранее сообщалось, что рокер Мэрилин Мэнсон сыграет одну из ролей в "Противостоянии".

Марсден сыграет Стю Рэдмена, рабочего с завода, а Херд - Надин Кросс, сообщницы Темного человека.

Кроме того, Генри Зага сыграет глухонемого Ника Андроса, а Одесса Янг – беременную девушку Фрэнни Голдсмит.

Ранее в сети появились несколько новых роликов третьего сезона сериала "Мистер Мерседес" по роману Стивена Кинга. Премьера состоится 10 сентября на AT&T Audience Network.

19 июля вышел финальный дублированный украинский трейлер второй части фильма ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга. Действие фильма "Оно-2" происходит через 27 лет после первой встречи с клоуном Пеннивайзом. В украинский прокат "Оно-2" выйдет 5 сентября этого года.

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