Кино. "Оно" закончится осенью: вышел украинский трейлер - видео

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Появился фильный украинский трейлер второго фильма по культовому роману Стивена Кинга

Вышел финальный дублированный украинский трейлер второй части фильма ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга.

В центре сюжета - группа подростков из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. Демон воплощается в образе танцующего клоуна Пеннивайза и похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В конце концов героям картины удается изгнать монстра.

Действие фильма "Оно-2" происходит через 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом. Герои первой истории уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.

Режиссером картины выступит Энди Мускетти, который работал и над первой частью.

Взрослых членов "Клуба неудачников" сыграли Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. Билл Скарсгард вернется к роли демонического Пеннивайза.

В украинский прокат "Оно-2" выйдет 5 сентября этого года.

В мае кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала официальный трейлер "Оно-2".

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Теги: кино, видео, стивен кинг, Оно
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