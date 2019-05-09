"Оно-2": демонический клоун возвращается - трейлер

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Действие сиквела культовой экранизации Кинга происходит через 27 лет после финала первой истории

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Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала официальный трейлер картины "Оно-2".

Фильм "Оно" стал экранизацией одноименного бестселлера Стивена Кинга, в центре сюжета которого - группа подростков из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. Этот демон воплощается в образе танцующего клоуна Пеннивайза и похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В конце концов героям картины удается изгнать монстра.

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Действие фильма "Оно-2" происходит через 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом. Герои первой истории уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.

Взрослых членов "Клуба неудачников" сыграли Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. Билл Скарсгард вернется к роли демонического Пеннивайза. Режиссер картины Андрес Мускетти.

8 мая кинокомпания The Walt Disney назвала даты выхода новой трилогии космической киносаги "Звездные войны" и "Аватара-2".

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Теги: кино, трейлер, оно-2
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