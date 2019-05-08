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08.05.2019, 09:39

Названы даты выхода новой трилогии "Звездных войн" и "Аватара-2"

Названы даты выхода новой трилогии "Звездных войн" и "Аватара-2" - Фото
Звездные войны

Новые эпизоды трилогии "Звездные войны" начнут показывать с 2020 года, а дата выхода первого фильма из серии сиквелов "Аватара" смещается на год

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Кинокомпания The Walt Disney назвала даты выхода новой трилогии космической киносаги "Звездные войны" и "Аватара-2". Об этом говорится в сообщении Gizmodo.

Сказано, что первая часть "Звездных войн" выйдет в 2022 году. Затем будут показаны еще два эпизода - в 2024 и 2026 годах. Отмечается, что все фильмы будут выходить в декабре. Названия картин пока держатся в секрете.

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Кроме того, даты премьер сиквелов фильма "Аватар 2" сдвигаются. Зрители увидят первый новый фильм не 18 декабря 2020-го, а 17 декабря 2021 года. Выход третьей части "Аватара" теперь запланирован на 2023-й год, не 2021-й, как сообщалось ранее. Четвертый сиквел покажут в 2025-м вместо 2024-го.

12 апреля Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн" под названием "Восхождение Скайуокера" (The Rise Of Swywalker). Фильм завершит трилогию сиквелов космической эпопеи.

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Теги: дата выхода, видео, фильм, звездные войны, Disney, аватар, трилогия
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