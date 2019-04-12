"Звездные войны": появился первый трейлер девятого эпизода

Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода киносаги "Звездные войны".



Трейлер показали на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго.

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Этот фильм получил название "Восхождение Скайуокера" (The Rise Of Swywalker) и завершит трилогию сиквелов космической эпопеи.

Режиссер и сценарист картины - Джей Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод "Звездных войн".

В главных ролях сыграли Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн). В фильме также появятся персонажи Марка Хэмилла и умершей в 2016 году Кэрри Фишер. Вернулся к своей роли Билли Ди Уильямс, игравший контрабандиста Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Джей Джей Абрамс подчеркнул, что не собирается искать замену или прибегать к спецэффектам, чтобы вернуть принцессу Лею на экран без участия Кэрри Фишер. С разрешения ее дочери Disney использует неопубликованные сцены с участием актрисы, снятые для седьмого эпизода "Звездных войн". По словам Абрамса, без Леи невозможно достойно завершить сагу о Скайуокерах.

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