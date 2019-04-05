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05.04.2019, 06:49

"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото

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"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото
"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото
"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото

Премьера нового фильма саги, события в котором идут после "Терминатора-2" (остальные фильмы саги проигнорированы), запланирована на 31 октября

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Голливудская студия Paramount Pictures показала новейшие кадры из будущего фильма франшизы "Терминатор": на снимках показаны ключевые актеры, в том числе "старой школы" - Арнольд Шварценеггер (роль киборга T-800) и Линда Хэмилтон (мать-героиня Сара Коннор).

По сюжету, события в фильме "Терминатор: Темная судьба" разворачиваются спустя несколько десятилетий после того, что показано в культовой части - "Терминатор 2: Судный день". Так сделано, чтобы в действия удачно вписались уже немолодые главные актеры.

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Сыгравший жидкого терминатора T-1000 Роберт Патрик на экране почему-то не появится.

Режиссер Тим Миллер, который работает над лентой под присмотром Джеймса Кэмерона, проигнорировал события всех фильмов франшизы, начиная с третьего фильма. Его картина, по замыслу, станет первой в новой трилогии.

Помимо упомянутых выше актеров, снимаются также Диего Бонета, Наталья Рейес, Гэбриел Луна, Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию: 2049") и другие.

Фото: IGN / Paramount Pictures

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Теги: Арнольд Шварценеггер, кино, терминатор, кадр
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