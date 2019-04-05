"Терминатор: Темная судьба". Есть новые кадры из фильма - фото

Голливудская студия Paramount Pictures показала новейшие кадры из будущего фильма франшизы "Терминатор": на снимках показаны ключевые актеры, в том числе "старой школы" - Арнольд Шварценеггер (роль киборга T-800) и Линда Хэмилтон (мать-героиня Сара Коннор).

По сюжету, события в фильме "Терминатор: Темная судьба" разворачиваются спустя несколько десятилетий после того, что показано в культовой части - "Терминатор 2: Судный день". Так сделано, чтобы в действия удачно вписались уже немолодые главные актеры.

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Сыгравший жидкого терминатора T-1000 Роберт Патрик на экране почему-то не появится.

Режиссер Тим Миллер, который работает над лентой под присмотром Джеймса Кэмерона, проигнорировал события всех фильмов франшизы, начиная с третьего фильма. Его картина, по замыслу, станет первой в новой трилогии.

Помимо упомянутых выше актеров, снимаются также Диего Бонета, Наталья Рейес, Гэбриел Луна, Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию: 2049") и другие.

Фото: IGN / Paramount Pictures