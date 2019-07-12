Мэрилин Мэнсон снимется в сериале по роману Стивена Кинга

Мэрилин Мэнсон (фото - EPA)

Рокер Мэрилин Мэнсон сыграет одну из ролей в сериале по роману "Противостояние" Стивена Кинга. Об этом музыкант сообщил в интервью Revolver.

Он не рассказал никаких деталей о будущей работе в кино, но известно, что Мэнсон записал для сериала кавер-версию песни The End группы The Doors.

Премьера десятисерийного "Противостояния" назначена на следующий год.

В романе Кинга рассказывается о жизни выживших восле глобального вымирания из-за эпидемии гриппа.

Ранее сообщалось, что телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы". По словам продюссера Валерия Калмыкова, фильм покажут с1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.