Кино. НВО купили права на показ украинского фильма

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Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы". Об этом рассказал продюссер фильма Валерий Калмыков, передает Детектор медиа.

По словам продюссера, фильм покажут с1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.

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