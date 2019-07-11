Кино. НВО купили права на показ украинского фильма

Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы". Об этом рассказал продюссер фильма Валерий Калмыков, передает Детектор медиа.
По словам продюссера, фильм покажут с1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.
"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.
Ранее Госкино сообщило, что в прокат вышел украинский фильм о спецоперации СБУ "Гидра".
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