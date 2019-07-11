Кино. В прокат вышел фильм "Гидра" о спецоперации СБУ: видео

В прокат вышел украинский фильм "Гидра" о международной спецоперации Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

"Гидра" - реальная история о спецоперации СБУ, которую проводили вместе со спецслужбами стран Европы и США. Одним из руководителей операции стал генерал Службы Владимир Тимошенко - главный герой фильма.

В результате удалось ликвидировать наркокартель, который распространял синтетический наркотик экстази, сырье для которого изготовляли на заводе "Химреактив". Из Украины сырье через Польшу, Чехию, Бельгию попадало в Голландию, откуда готовый наркотик распространяли по всему миру.

Фильм создан международным продюсерским центром Фор-Пост при поддержке Госкино. Благодаря компании Gravitas Ventures фильм стал доступен американским зрителям.

Ранее в Госкино заявили о завершении работы над историческим фильмом "Черный ворон".

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Видео: Ihor Smeshko