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10.07.2019, 17:18

Госкино: Работа над историческим фильмом "Черный ворон" завершена

Госкино: Работа над историческим фильмом "Черный ворон" завершена - Фото
Кадр из фильма (фото - facebook.com/ChornyiVoronMovie)

Премьера картины состоится уже в этом году

В Украине завершилось производство исторической кинодрамы "Черный ворон", которую снял режиссер Тарас Ткаченко по мотивам романа-бестселлера Василия Шкляра. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госкино.

Отмечается, что премьера фильма состоится уже в этом году.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азизбек Абдурашидовой, Звездная Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин.

Роман Василия Шкляра описывает борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их боевом знамени было написано "Воля Украины или смерть". В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской народной республики, закончилась. Однако вооруженная борьба продолжалась еще долгие годы почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно сопротивлялись советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью.

Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу "Ворон", которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он жертвует семейным уютом и вступает в борьбу за независимость родной земли, волю и будущее Украины и собственной семьи.

Украинско-британский 33-летний актер Алек Утгофф снялся в третьем сезоне сериала "Очень странные дела" стриминговой компании Netflix.

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Теги: кино, черный ворон
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