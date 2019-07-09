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09.07.2019, 15:36

Кино. В сериале Netflix снялся украинец

Кино. В сериале Netflix снялся украинец - Фото
Алек Утгофф (фото - EPA)

Алек Утгофф сыграл в сериале "Очень странные дела" одну из главных ролей

Украинско-британский 33-летний актер Алек Утгофф снялся в третьем сезоне сериала "Очень странные дела" стриминговой компании Netflix. Об этом написал сам актер в своем Instagram

"Спасибо всем за ваш теплый прием и поддержку. Спасибо вам за ту доброту, что была во всех сообщениях, которые я прочел", - пишет актер.

Утгофф сыграл ученого Алексея Смирнова - одного из главных персонажей сериала.

Актер родился в Киеве, но позже переехал в Великобританию, где получил образование. Сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе. Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Турист" (2010), "Приправа дома" (2012), "Адский бункер: Восстание спецназа" (2013), сериала "Призраки" (2002-2011).

"Очень странные дела"- это американский научно-фантастический сериал, снятый для канала Netflix.

Ранее Netflix анонсировали фильм о Бобе Дилане и представили его трейлер

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Теги: кино, сериал, Очень странные дела, Алек Утгофф
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