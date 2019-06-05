Кино. Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане: видео

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Фильм снимает режиссер, который уже создавал киноленты о музыкантах

Компания Netflix опубликовала трейлер к фильму о жизни известного музыканта Боба Дилана на своем канале в Youtube

Над фильмом работает Мартин Скорсезе, который ранее снимал кино о Rolling Stones и Джордже Харрисоне. 

В описании к трейлеру говорится, что фильм будет "частично документальным и частично концертным". 

Ранее вышел трейлер фильма "Форд против Феррари" (Ford v Ferrari), основанного на реальных событиях. Сюжет построен на противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые производили серийные машины и гоночные болиды.

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Теги: Netflix, кино, трейлер, фильм, боб дилан
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