Кино. Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане: видео

Компания Netflix опубликовала трейлер к фильму о жизни известного музыканта Боба Дилана на своем канале в Youtube.

Над фильмом работает Мартин Скорсезе, который ранее снимал кино о Rolling Stones и Джордже Харрисоне.

В описании к трейлеру говорится, что фильм будет "частично документальным и частично концертным".

Ранее вышел трейлер фильма "Форд против Феррари" (Ford v Ferrari), основанного на реальных событиях. Сюжет построен на противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые производили серийные машины и гоночные болиды.

Читайте также: На съемках фильма о Джеймсе Бонде от взрыва пострадал человек