Кино. Вышел трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari: видео

Киностудия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма "Форд против Феррари" (Ford v Ferrari), основанного на реальных событиях. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале.

Сюжет повествует о противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые производили серийные машины и гоночные болиды.

Зрители узнают реальную историю группы инженеров компании легендарного Генри Форда, которым было поручено сместить с пьедестала победителей команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане. Ее тогда возглавлял создатель - Энцо Феррари, итальянец, фанатеющий от гонок.

Главные роли исполнили Мэтт Дэймон (инженер Кэррол Шелби) и Кристиан Бэйл (гонщик Кен Майлс). Также в картине снялись Катрина Балф, Джош Лукас, Джон Бернтал и другие. Режиссер - Джеймс Мэнголд ("Логан").

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