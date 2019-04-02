Формула-1: Мик Шумахер начал первые тесты с Ferrari: видео

Сегодня утром, 2 апреля, в Бахрейне начались официальные тесты Формулы 1, на которых член Гоночной академии Ferrari Мик Шумахер и действующий чемпион европейской Формулы 3 Мик Шумахер дебютировал в составе Ferrari, а Фернандо Алонсо снова сел за руль McLaren в качестве эксперта. Об этом сообщает motorsport.com.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сядет за руль Alfa Romeo C38 в среду, а сегодня работает со Scuderia.

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Шумахер сегодня проехал учредительный круг на Ferrari SF90. Для него это первый серьезный опыт Ф1 и он единственный, кто дебютировал за рулем болида. Остальные участники тестов - участники чемпионата мира.

Мик Шумахер (фото - Twitter, Формула-1)

Двукратный чемпион мира Алонсо оставил гонки Ф1, но стал послом и советником McLaren. Сейчас он помогает команде с развитием машины 2019 год и участвует в тестах по программе испытания шин Pirelli.

"В моем случае, очевидно, это большой вызов - вернуться к этому стилю вождения, попробовать немного понять машину", - сказал Алонсо. " Я постараюсь узнать пределы машины, если это позволят сделать шины, узнать сильные и слабые места болида", - поделился он.

Фернандо Алонсо (фото - twitter.com/alo_oficial)