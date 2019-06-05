На съемках фильма о Джеймсе Бонде от взрыва пострадал человек

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В Британии в результате контролируемого взрыва на съемках 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде повреждены декорации и ранен один человек. Об этом сообщается в официальном Twitter ленты.

"На площадке никто не пострадал, но один из членов съемочной группы получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

Фильм выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года. Премьера картины в Великобритании состоится раньше.

Ранее стало известно, он получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного писателем Яном Флемингом, автором книг о спецагенте. Британский актер Дэниэл Крэйг сыграет Бонда в последний раз.

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