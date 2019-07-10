112 канал покажет пропагандистский фильм с Медведчуком и Путиным

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В фильме войну с Россией назвали "гражданской войной", а купа президента РФ - "лидером оппозиции"

Канал 112 Украина покажет фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум, глава политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктор Медведчук. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Как сообщает Детектор медиа, в фильме показывают якобы историю Украины с 2003 года, войну с Россией называют "гражданской войной", а Медведчука - "лидером оппозиции". РФ в киноленте не показывают страной-агрессором. 

В 2016 году Стоун презентовал антимайдановский фильм "Украина в огне", в котором утверждал, что Майдан спонсировали в ЦРУ. Для ленты он взял интервью у президента страны-агрессора, сбежавшего из Украины четвертого президента Виктора Януковича и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко

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Теги: владимир путин, кино, фильм, виктор медведчук, 112 украина
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