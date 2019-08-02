Кино. Опубликованы новые тизеры "Мистера Мерседеса": видео

В сети появились несколько новых роликов третьего сезона сериала "Мистер Мерседес" по роману Стивена Кинга.

Напомним, месяц назад вышел первый тизер.

Новый сезон будет основан на финальной части детективной трилогии - "Пост сдал". Она посвящена детективу Биллу Ходжесу.

Премьера состоится 10 сентября на AT&T Audience Network.

19 июля вышел финальный дублированный украинский трейлер второй части фильма ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга. Действие фильма "Оно-2" происходит через 27 лет после первой встречи с клоуном Пеннивайзом.

Режиссером картины выступит Энди Мускетти, который работал и над первой частью.

В украинский прокат "Оно-2" выйдет 5 сентября этого года.