Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"

Американский телеканал The CW опубликовал кадры и постеры к первому сезону сериала "Batwoman" из вселенной DC.
Режиссер первого эпизода - Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов".
Премьера сериала состоится в октябре этого года.
Ранее сегодня сообщалось, что создатель Дэдпул и художник комиксов Marvel Роб Лайфилд опубликовал в Instagram пост, в котором в шуточной форме пригласил известного актера Дуэйна Джонсона под псевдонимом "Скала", принять участие в съемках новой части фильма "Дэдпул".
Фото: batwoman.tv