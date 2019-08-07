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07.08.2019, 14:39

Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"

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Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"
Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"
Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"

Премьера сериала состоится в октябре этого года

Американский телеканал The CW опубликовал кадры и постеры к первому сезону сериала "Batwoman" из вселенной DC.

Режиссер первого эпизода -  Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов".

Премьера сериала состоится в октябре этого года.

Ранее сегодня сообщалось, что создатель Дэдпул и художник комиксов Marvel Роб Лайфилд опубликовал в Instagram пост, в котором в шуточной форме пригласил известного актера Дуэйна Джонсона под псевдонимом "Скала", принять участие в съемках новой части фильма "Дэдпул". 

Фото: batwoman.tv

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Теги: сериал, Batwoman, вселенная dc
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