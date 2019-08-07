Кино. Опубликованы новые кадры и постеры сериала "Batwoman"

Американский телеканал The CW опубликовал кадры и постеры к первому сезону сериала "Batwoman" из вселенной DC.

Режиссер первого эпизода - Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов".

Премьера сериала состоится в октябре этого года.

Ранее сегодня сообщалось, что создатель Дэдпул и художник комиксов Marvel Роб Лайфилд опубликовал в Instagram пост, в котором в шуточной форме пригласил известного актера Дуэйна Джонсона под псевдонимом "Скала", принять участие в съемках новой части фильма "Дэдпул".

Фото: batwoman.tv