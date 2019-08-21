Руководитель студии Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал съемки четвертого фильма сайфай-нуар-франшизы "Матрица". Об этом сообщил голливудский вестник Variety.

Как и предполагалось, режиссером и одним из сценаристов сиквела будет Лана Вачовски - одна из двух создателей культовой первой части, а главными героями картины, как и прежде, будут Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэри-Энн Мосс).

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Съемки запланированы на 2020 год.

Ривз и Мосс после первой "Матрицы":

...и сейчас:

Фото: скрин из ролика Variety

Справка. Оригинальный фильм изображает дистопическое будущее, где реальность для большинства людей - это лишь симуляция, созданная разумными машинами для того, чтобы удерживать людей в рабстве. Хакер Нео с командой борется против этого.

Три фильма франшизы собрали в прокате более $1,6 млрд, причем суммарный доход (плюс рекламная продуция, индорсмент и другое) - около $3 млрд.

Фан-видео выше: GameParody