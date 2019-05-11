Слухи в Голливуде: Вачовски снимают четвертую "Матрицу"

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Официального подтверждения от Warner Brothers о четвертом фильме о "Матрице" пока нет

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Голливудские режиссеры сестры Лана и Лилли Вачовски планируют переснять культовую фантастическую трилогию "Матрица". О таких задумках пишет со ссылкой на слова режиссера Чада Стахелски ("Джон Уик-3") киноресурс Yahoo! Movies.

В трилогии Стахелски работал дублером исполнителя роли главного героя Киану Ривза (Нео).

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"Я суперсчастлив, что Вачовски не только снимают "Матрицу", но они расширяют то, что мы все обожали. Если то, что задумано, будет на уровне прежних их работ, для меня согласитьс я на участие займет не больше одного звонка", - говорит Стахелски, который снова готов к каскадерской работе.

Он отметил, что не уверен насчет участия Ланы в съемках новой "Матрицы". "Но они снимают (фильм). И если им понадобится помощь, я совершенно, абсолютно "за", - добавил он.

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Ранее издание The Hollywood Reporter писало, что сестры Вачовски не причастны к новой картине их эпопеи о "Матрице", а Ривз заявлял, что даст согласие на участие только в том случае, если фильм будут снимать те же режиссеры. "Это странная затея. Но почему бы и нет?" - говорил он о своем участии в возможном проекте.

Оригинальная "Матрица" изображает дистопичное будущее, где реальность для большинства людей - это лишь симуляция, созданная разумными машинами для того, чтобы удерживать людей в рабстве. Хакер Нео с командой борется против этого.

Видео: eXaRProduction

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Теги: сиквел, кино, Матрица, сестры вачовски, киану ривз
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