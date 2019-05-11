Слухи в Голливуде: Вачовски снимают четвертую "Матрицу"

Голливудские режиссеры сестры Лана и Лилли Вачовски планируют переснять культовую фантастическую трилогию "Матрица". О таких задумках пишет со ссылкой на слова режиссера Чада Стахелски ("Джон Уик-3") киноресурс Yahoo! Movies.

В трилогии Стахелски работал дублером исполнителя роли главного героя Киану Ривза (Нео).

Реклама

"Я суперсчастлив, что Вачовски не только снимают "Матрицу", но они расширяют то, что мы все обожали. Если то, что задумано, будет на уровне прежних их работ, для меня согласитьс я на участие займет не больше одного звонка", - говорит Стахелски, который снова готов к каскадерской работе.

Он отметил, что не уверен насчет участия Ланы в съемках новой "Матрицы". "Но они снимают (фильм). И если им понадобится помощь, я совершенно, абсолютно "за", - добавил он.

Смотрите также: 100 самых знаковых фильмов XX века в одном видео

Ранее издание The Hollywood Reporter писало, что сестры Вачовски не причастны к новой картине их эпопеи о "Матрице", а Ривз заявлял, что даст согласие на участие только в том случае, если фильм будут снимать те же режиссеры. "Это странная затея. Но почему бы и нет?" - говорил он о своем участии в возможном проекте.

Оригинальная "Матрица" изображает дистопичное будущее, где реальность для большинства людей - это лишь симуляция, созданная разумными машинами для того, чтобы удерживать людей в рабстве. Хакер Нео с командой борется против этого.

Видео: eXaRProduction