100 самых знаковых фильмов XX века в одном видео

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC), основанное 8 января 1919 года, сегодня отмечает свой 100-летний юбилей. По этому случаю эксперты составили список 100 лучших, по мнению экспертов, кадров из кино XX века.

В подборку вошли кадры из фильмов, которые стали классикой кинематографа: "Крестный отец", "Терминатор", "Титаник", "Назад в будущее", "Волшебник страны Оз", "Матрица", "Красота по-американски".

Реклама

Также в список попали и относительно новые киноленты, такие как "Черная пантера", "Бегущий по лезвию 2049", "Черный лебедь" и кадры из сериалов "Секретные материалы" и "Игра престолов".

"Мы стараемся привлечь внимание к наиболее значимым достижениям искусства кинооператора", - рассказал президент Американского общества кинооператоров Стивен Фирберг.

Полный список картин, вошедших в подборку, доступен по ссылке.