100 самых знаковых фильмов XX века в одном видео

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В видео-подборку Американского общества кинооператоров вошли кадры из классики и новых фильмов

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Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC), основанное 8 января 1919 года, сегодня отмечает свой 100-летний юбилей. По этому случаю эксперты составили список 100 лучших, по мнению экспертов, кадров из кино XX века

В подборку вошли кадры из фильмов, которые стали классикой кинематографа: "Крестный отец", "Терминатор", "Титаник", "Назад в будущее", "Волшебник страны Оз", "Матрица", "Красота по-американски".

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Также в список попали и относительно новые киноленты, такие как "Черная пантера", "Бегущий по лезвию 2049", "Черный лебедь" и кадры из сериалов "Секретные материалы" и "Игра престолов".

"Мы стараемся привлечь внимание к наиболее значимым достижениям искусства кинооператора", - рассказал президент Американского общества кинооператоров Стивен Фирберг.

Полный список картин, вошедших в подборку, доступен по ссылке

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Теги: Американская киноакадемия, столетие, фильмы, кино, кинематограф, юбилей, Игра престолов, секретные материалы, терминатор, титаник, лучшие кадры, American Society of Cinematographers, Матрица, назад в будущее, Крестный отец, Стивен Фирберг, кинооператоры
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