В Париже похитили граффити Бэнкси: фото

Рисунок британского уличного художника Бэнкси, который он сделал на обратной стороне дорожного знака возле центра Помпиду в Париже, похищен неизвестными. Об этом сообщает BBC.
На граффити изображена крыса в маске, держащая в лапах нож для бумаги.
Эта работа Бэнкси появилась в июне прошлого года, через некоторое ее накрыли оргстеклом для сохранности.
"Мы с грустью сообщаем, что работа Бэнкси возле нашего здания на улице Бобур была похищена ночью, - говорится в сообщении центра Помпиду. - Хотя это произведение не было частью нашей коллекции, мы горды тем, что художник создал его возле нашего здания в честь событий мая 1968 года. Мы готовим иск в суд".
Появление картины совпало с 50-летней годовщиной студенческих волнений в Париже, когда тысячи молодых активистов вышли на улицы с требованием отставки правительства Шарля де Голля.
В прошлом году эту работу Бэнкси уже пытались украсть, тогда полиция арестовала воров.
Бэнкси редко подтверждает авторство своих картин, однако в этом случае он опубликовал фото фрески у себя в Instagram через несколько дней после ее появления.
Сейчас полицейские проверяют записи видеонаблюдения в районе кражи.
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