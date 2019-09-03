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В Париже похитили граффити Бэнкси: фото

В Париже похитили граффити Бэнкси: фото - Фото
Граффити Бэнкси, которое было похищено в Париже (Фото: instagram.com/banksy)
03.09.2019, 19:02

В прошлом году эту работу уже пытались украсть, тогда полиция арестовала воров

Рисунок британского уличного художника Бэнкси, который он сделал на обратной стороне дорожного знака возле центра Помпиду в Париже, похищен неизвестными. Об этом сообщает BBC.

На граффити изображена крыса в маске, держащая в лапах нож для бумаги.

Эта работа Бэнкси появилась в июне прошлого года, через некоторое ее накрыли оргстеклом для сохранности.

"Мы с грустью сообщаем, что работа Бэнкси возле нашего здания на улице Бобур была похищена ночью, - говорится в сообщении центра Помпиду. - Хотя это произведение не было частью нашей коллекции, мы горды тем, что художник создал его возле нашего здания в честь событий мая 1968 года. Мы готовим иск в суд".

Появление картины совпало с 50-летней годовщиной студенческих волнений в Париже, когда тысячи молодых активистов вышли на улицы с требованием отставки правительства Шарля де Голля.

В прошлом году эту работу Бэнкси уже пытались украсть, тогда полиция арестовала воров.

Бэнкси редко подтверждает авторство своих картин, однако в этом случае он опубликовал фото фрески у себя в Instagram через несколько дней после ее появления.

Сейчас полицейские проверяют записи видеонаблюдения в районе кражи.

  • 12 июня сообщалось, что Бэнкси создал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу.
  • Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, появляющимися на фасадах домов в городах разных стран.
  • Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

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